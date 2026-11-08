Icardi'nin başı İstanbul'da dertte! Haciz gönderildi

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. Arjantinli futbolcu, İstanbul'un Göktürk semtinde kiraladığı lüks villadan sözleşme süresi dolmadan ayrılması nedeniyle ev sahibi şirketle mahkemelik oldu. Kalan kira bedelinin ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık, hukuki sürece taşındı.

ICARDI VİLLADAN 4 AY ERKEN AYRILDI

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl İstanbul'un Göktürk semtinde bulunan lüks bir villayı kiraladı. Yıllık 504 bin dolar (yaklaşık 23 milyon 330 bin lira) kira bedeli bulunan villanın sözleşmesi bir yıllık olarak yapıldı.

Ancak Arjantinli yıldız, kira sözleşmesinin sona ermesine henüz dört ay varken villayı boşaltarak evden ayrıldı. Bu gelişmenin ardından ev sahibi şirket ile futbolcu arasında kira ödemesi konusunda anlaşmazlık yaşandı.

8 MİLYON LİRALIK KİRA İÇİN İCRAYA BAŞVURULDU

Sabah'ta yer alan habere göre, villanın sahibi olan şirket, sözleşmede kalan dört aylık döneme ait yaklaşık 8 milyon liralık kira bedelinin de ödenmesini istedi. Icardi'nin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine şirket, alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattı.

Arjantinli futbolcu ise başlatılan icra takibine itiraz ederek sürece karşı çıktı. Bunun üzerine ev sahibi şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali istemiyle dava açtı.

HACİZ TALEBİ REDDEDİLDİ

Şirket, alacağını güvence altına almak amacıyla Mauro Icardi'nin mal varlığı üzerine ihtiyati haciz konulmasını da talep etti.

Ancak mahkeme, şirketin ihtiyati haciz talebini kabul etmedi. Böylece Icardi ile ev sahibi şirket arasındaki kira anlaşmazlığına ilişkin hukuki süreç devam ederken, futbolcunun mal varlığına yönelik haciz talebi mahkeme tarafından reddedilmiş oldu.