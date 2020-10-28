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Wanda Nara dönmek istedi, Milan Icardi için girişimlere başladı

İTALYA HABERLERİ  | 28.10.2020 18:57 | Son Güncelleme

Ocak ayı transfer dönemine kadar zirvede kalmak isteyen AC Milan, kış transfer döneminde asıl şampiyonluk hamlesini Icardi ile yapmak istiyor. Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İtalya'ya dönmek istediği Icardi için Milan'ın en kısa sürede girişimlere başlayacağı belirtildi.

Wanda Nara dönmek istedi, Milan Icardi için girişimlere başladı

Mauro Icardi'nin geleceği Paris'te olmayabilir. Arjantinli futbolcu, Ekim ayının başından beri kendisini sahalardan uzak tutan dizindeki sakatlığı iyileştirmek için çalışırken, Serie A'nın formda lideri Milan, Icardi'yi bir kış transfer dönemi için gözüne kestirdi.A Bola'da yer alan habere göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'in etrafında genç bir ekip kurmasına rağmen bu bağlamda hücuma yeni bir isim eklemeyi de ihmal etmek istemiyor.

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Haberde, Milan'ın bu doğrultuda PSG'de bulunan Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği ifade edildi.Milano ekibinin sezon sonunda Ibrahimovic'in futbolu bırakma ihtimalini de düşünerek böyle bir hamle yapmak istediği de dile getirildi.

WANDA NARA DÖNMEK İSTİYOR

Son olarak, Icardi'nin hayat arkadaşı ve menajeri Wanda Nara'nın da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ve bu teklifi ciddi anlamda değerlendirmeye alacakları habere eklendi.2013-2020 yılları arasında Milan'ın ezeli rakibi Inter'de forma giyen Icardi, 19-20 sezonunda PSG'ye kiralık olarak gitmiş, Fransız ekibi daha sonra Icardi'nin bonservisini ise 50 Milyon Euro'ya almıştı.

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