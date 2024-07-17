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  4. Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin derdi bitmiyor! Şimdi de ismi Wanda ile anılan rapçiden çıldırtan bir paylaşım geldi

Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin derdi bitmiyor! Şimdi de ismi Wanda ile anılan rapçiden çıldırtan bir paylaşım geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 07:56
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Wanda Nara ile ayrılık kararı alırken, Wanda'nın isminin anıldığı rapçi L-Gante'den Icardi'yi çok kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin derdi bitmiyor! Şimdi de ismi Wanda ile anılan rapçiden çıldırtan bir paylaşım geldi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.

Wanda Nara aldığı kararı sosyal medya hesabından resmen duyurmuştu.

Ünlü ismin bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve bu ayrılığın da sebebi olarak gösterilen rapçi L-Gante'den Icardi'yi çıldırtacak bir paylaşım geldi.

ICARDI'Yİ ÇOK KIZDIRDI

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Wanda Nara'nın bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde müstehcen sahnelerle rol aldığı rapçi L-Gante'den Mauro Icardi'yi çıldırtacak bir paylaşım geldi.

YAN YANA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

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Wanda Nara ile anılan rapçi L-Gante, sosyal medyadan Icardi ile yan yana olduğu bir fotoğraf paylaştı.

'BANA SORU SORUN'

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L-Gante, paylaştığı fotoğrafın üstüne "Bana bir soru sorun" notunu düştü ve soru cevap etkinliği başlattı.

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Wanda Nara son dakika galatasaray icardi paylaşım
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