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Wanda Nara, Mauro Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı! Arjantinli yıldızdan 300 bin dolarlık hediye...

25.02.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Türkiye'ye geldikten sonra Wanda Nara ile boşanan ancak iletişimi kesmeyen yıldız futbolcu, ünlü modelle yeniden barıştı. Wanda Nara, Icardi'nin barışmak için aldığı hediyeyi anlattı...

Wanda Nara, Mauro Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı! Arjantinli yıldızdan 300 bin dolarlık hediye...

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılı formayla gösterdiği performans, taraftarlar tarafından beğeni toplayan Arjantinli yıldız Türkiye'ye geldikten sonra Wanda Nara ile resmen boşanmıştı.

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Eski eşiyle boşanmalarına rağmen iletişimi kesmeyen ve İstanbul'da aynı yerde kalan Icardi, Wanda Nara ile barıştı.

"BENİ GERİ KAZANMAK İÇİN..."

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Wanda Nara, Mauro Icardi'nin barışmak için kendisine 300 bin dolarlık bir çanta aldığını söyledi. İşte Nara'nın sözleri;

"Mauro beni geri kazanmak için 300 bin dolara bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum, mümkün olsa içinde uyuyacağım. Mauro Icardi benim kocam. Biz birlikteyiz, aileyiz. Ömür boyu birlikte olmayı umuyoruz. Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla tereyağlı ve parmesanlı makarna yaparken aşık oldu. Şu an Türkiye’de çok mutluyuz. İstanbul’da iyiyiz."

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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