Wanda Nara'nın eski kocasından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi çıldırtan sözler!

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi gollerine devam ederken, Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Son oynanan kritik Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen Icardi, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 gol 7 asistlik performansıyla alkış toplarken saha dışında da gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle sevgilisi Wanda Nara ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi için, Wanda Nara'nın eski kocası Maxi Lopez'den kendisini oldukça kızdıracak açıklamalar geldi.

"BENİMLE AYNI MASAYA OTURAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Wanda Nara ve oğulları Valentino, Constantino ve Benedicto ile buluşan Maxi Lopez, "Çocuklarımız Arjantin'de olduğu için birlikte yemekte buluştuk. Icardi, Wanda ve kızlarıyla birlikte yemeğe çıkabilir ancak benimle aynı masaya oturamaz. Biz her zaman çocuklarımıza öncelik veriyoruz ve iyi ebeveynler olarak onların mutlu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YAKIN ARKADAŞLARDI

Hatırlanacağı üzere Wanda Nara ile Maxi Lopez evliyken çiftin yakın arkadaşı olan Mauro Icardi, Wanda ile yasak aşk yaşayarak evliliğin bitmesine neden olmuştu.

