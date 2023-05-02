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Wanda Nara'nın eski kocasından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi çıldırtan sözler!

02.05.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye sevgilisi Wanda Nara'nın eski kocasından oldukça sert sözler geldi. Aynı zamanda Icardi'nin eski arkadaşı olan Maxi Lopez, Icardi için "Masama oturamaz" ifadelerini kullanırken, bu durum golcü oyuncuyu oldukça kızdırdı. İşte detaylar...

Wanda Nara'nın eski kocasından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi çıldırtan sözler!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi gollerine devam ederken, Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Son oynanan kritik Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen Icardi, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 gol 7 asistlik performansıyla alkış toplarken saha dışında da gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle sevgilisi Wanda Nara ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi için, Wanda Nara'nın eski kocası Maxi Lopez'den kendisini oldukça kızdıracak açıklamalar geldi.

"BENİMLE AYNI MASAYA OTURAMAZ"

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Geçtiğimiz günlerde eski eşi Wanda Nara ve oğulları Valentino, Constantino ve Benedicto ile buluşan Maxi Lopez, "Çocuklarımız Arjantin'de olduğu için birlikte yemekte buluştuk. Icardi, Wanda ve kızlarıyla birlikte yemeğe çıkabilir ancak benimle aynı masaya oturamaz. Biz her zaman çocuklarımıza öncelik veriyoruz ve iyi ebeveynler olarak onların mutlu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YAKIN ARKADAŞLARDI

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Hatırlanacağı üzere Wanda Nara ile Maxi Lopez evliyken çiftin yakın arkadaşı olan Mauro Icardi, Wanda ile yasak aşk yaşayarak evliliğin bitmesine neden olmuştu.

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