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Wanda Nara'nın Icardi ile paylaştığı klip sonrası Batuhan Karadeniz canlı yayında çılgına döndü! "Bizim ahlaki değerlerimiz var, sana yazıklar olsun"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 09:47
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Spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaştığı klip için çok sert eleştirilerde bulundu. Karadeniz paylaşımında Icardi'ye yönelik olarak "Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim." dedi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da en az kendisi kadar ünlü bir isim...

Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Nara, yayınlamayı planladığı yeni müzik klibinin tanıtımı ilgi çekti. Eşi Icardi ile olan cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Nara'nın paylaşımı dikkat çekti.

BATUHAN KARADENİZ'DEN SERT ELEŞTİRİ

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Wanda Nara'nın yeni klibi, özellikle Icardi'nin de yer aldığı sahnelerle sosyal medyada viral oldu. Yayınlanan görüntülerin ardından eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz kişisel hesabından paylaştığı videoda çok sert eleştirilerde bulundu.

"BU ÜLKENİN AHLAKİ DEĞERLERİ VAR"

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Karadeniz paylaşımında, "Şimdi bu ülkede bazı insanlar tabii ki Icardi'yi çok sevdi. Özellikle de çocuk kitlesi çok sevdi. Son paylaşılan reels videosundan sonra ben de mesela her videomda hemen hemen Icardi'yi bağrıma bastım. Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim. Bu ahlaki değerleri görmemezlikten gelemezsin. Böyle bir video paylaşamazsın kardeşim. Yazıklar olsun. Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın paylaşımı


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