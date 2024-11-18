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Wanda Nara şimdi de taraftara seslendi! Sarı-Kırmızılılar'ı çok kızdırdı... "Eğer ben olmasaydım..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 11:56
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Wanda Nara ile ayrılık sürecinde olan Mauro Icardi zor günlerden geçerken, Nara Arjantin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına seslendi. İşte detaylar...

Wanda Nara şimdi de taraftara seslendi! Sarı-Kırmızılılar'ı çok kızdırdı... "Eğer ben olmasaydım..."
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son günlerde Wanda Nara ile olan ayrılık süreci ile de gündemde olan Mauro Icardi konuşulmaya devam ediyor.

Arjantinli yıldızın ayrılma sürecinde olduğu Wanda Nara, önceki hafta Türkiye’den ayrılarak Arjantin’e yerleşmişti. Nara, kendisinden 13 yaş küçük olan rapçi L-Gante adlı kişi ile yaşadığı ilişki Türkiye ve Arjantin’de gündemden düşmüyor.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA SESLENDİ

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Icardi ile Nara arasındaki polemik devam ederken, Nara’dan Galatasaray taraftarını kızdıracak bir açıklama geldi.

"EĞER BEN OLMASAM..."

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Arjantin Exitoina gazetesine konuşan Wanda Nara sarı-kırmızı taraftarlara şu göndermede bulundu, “Galatasaray taraftarı bana saldırıyor ama ben olmasaydım çok sevdikleri Icardi orada olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

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