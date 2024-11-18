Wanda Nara şimdi de taraftara seslendi! Sarı-Kırmızılılar'ı çok kızdırdı... "Eğer ben olmasaydım..."

Son günlerde Wanda Nara ile olan ayrılık süreci ile de gündemde olan Mauro Icardi konuşulmaya devam ediyor.
Arjantinli yıldızın ayrılma sürecinde olduğu Wanda Nara, önceki hafta Türkiye’den ayrılarak Arjantin’e yerleşmişti. Nara, kendisinden 13 yaş küçük olan rapçi L-Gante adlı kişi ile yaşadığı ilişki Türkiye ve Arjantin’de gündemden düşmüyor.
Icardi ile Nara arasındaki polemik devam ederken, Nara’dan Galatasaray taraftarını kızdıracak bir açıklama geldi.
Arjantin Exitoina gazetesine konuşan Wanda Nara sarı-kırmızı taraftarlara şu göndermede bulundu, “Galatasaray taraftarı bana saldırıyor ama ben olmasaydım çok sevdikleri Icardi orada olmayacaktı” ifadelerini kullandı.