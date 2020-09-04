Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

PSG forması giyen Mauro Icardi'nin ailesiyle Ibiza'da yaptığı tatil tüm hızıyla devam ediyor. Kiraladıkları lüks tekne ile gözden uzakta kalmaya çalışan Icardi ailesi, buna karşın gazetecilere yakalanmaktan kurtulamadı.

Arjantinli forvetin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tatilde geçirdikleri güzel anları sosyal medyada paylaşırken gazetecilerin objektiflerine yakalandıkları bir an dikkat çekti.

33 yaşındaki Nara, yat içerisinde merdivenlerde ve sandalye üzerinde verdiği pozların fotoğraflarını oğluna çektirirken kameralara yansıdı. Oğlunun çektiği fotoğrafları kontrol ettiği görülen Wanda Nara sosyal medyada yine gündem oldu.

Icardi ailesinin Ibiza'daki tatillerine takım arkadaşı Keylor Navas ve eşinin yanı sıra takımın Brezilyalı süper yıldızı Neymar da katılmıştı. Tatil esnasında birçok fotoğraf paylaşan yıldız isimler, gönüllerince eğlenmişlerdi.

