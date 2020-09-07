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Wanda Nara'ya Maxi Lopez'den çok sert bir eleştiri geldi

FUTBOL HABERLERİ  | 07.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Mauro Icardi'nin sansasyonlarıyla ünlü eşi Wanda Nara'ya Maxi Lopez'den çok sert bir eleştiri geldi. Wanda Nara'nın eski eşi olan Maxi Lopez, "Çok öfkeliyim, bu kadın çok bilinçsiz. Onun yüzünden iki çocuğumun testi pozitif çıktı. Ibiza'ya gitmemesini söyledim" dedi. Wanda Nara ise Lopez'in bu iddiasını yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

Wanda Nara'ya Maxi Lopez'den çok sert bir eleştiri geldi

Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya eski eşi Maxi Lopez'den çok sert bir tepki geldi. "Los Angeles de la Manana" adlı programa konuşan ve spor basınına damga vuran açıklamalara imza atan Lopez, eski eşi Wanda Nara yüzünden iki çocuğunun Covid-19'a yakalandığını söyledi.

Sansasyonel olaylara zaman zaman gündeme gelen Wanda Nara'ya ısrarla Ibiza'ya gitmemesini ve çocuklarını oraya götürmemesini söylediğini öne süren Lopez, "Çok öfkeliyim, bu kadın çok bilinçsiz. Onun yüzünden iki çocuğumun testi pozitif çıktı. Ibiza'ya gitmemesini söyledim, oradan dönen herkesin enfekte olduğunu söyleyip uyardım. Bir anne olarak onun duyarsızlığı… O anlamayacaksa kim anlayacak" dedi.

WANDA NARA'DAN YANIT: HEPİMİZ İYİYİZ

Maxi Lopez'in iddialarını yalanlayan Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve "Hepimiz iyiyiz. Testim negatif çıktı (koronavirüs taşımıyorum), çocuklarınki de öyle. İyiyiz. Gösterdiğiniz sevgi ve ilginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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36 yaşındaki golcü oyuncunun iddiasına göre Wanda Nara'dan olan çocukları Benedicto ve Constantino corona virüsüne yakalandı. Lopez ayrıca Mauro Icardi'nin babası Juan ve Wanda ile Mauro'nun küçük kızları Isabella'nın da pozitif olduğunu öne sürdü.

Ibiza'da tatil yapan PSG'li isimlerden Di Maria, Paredes, Neymar, Marquinhos, Navas ve Icardi'nin corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkmıştı. Başlayan ve iki haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi macerası nedeniyle ilk maçına 10 Eylül'de Lens deplasmanında çıkacak.

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