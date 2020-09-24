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Warcraft 2 cephesinden olumlu haberler geliyor! İkinci film yolda...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yapım şirketi Legendary Pictures, World of Warcraft oyun serisinden uyarlanacak yeni bir yapıma dair yeşil ışık yaktı.

Warcraft 2 cephesinden olumlu haberler geliyor! İkinci film yolda...

Dev stüdyo Legendary Pictures, Warcraft 2 için ön çalışmalara başlamış olabilir. Dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı World of Warcraft’la ilgili ilk film 2016 yılında vizyona girmişti. 340 milyona yakın bir gişe elde eden filmi Çin’den gelen izlenme sayıları kurtarmıştı. İzleyiciler daha pozitifi yorumlar yapmış olsa da eleştirmenler filmi yerden yere vurmuştu. Tüm bu yaşananların üzerine ikinci Warcraft filminin çekilmeyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Son gelen haberlere göre, stüdyo fikrini değiştirmiş ve yeni filmin hazırlıklarına başlamış gibi görünüyor. Blizzard Entertainment’ın devasa video oyunu serisi World of Warcraft’a dayanan yeni bir filmin Legendary Pictures’ta çalışmalarına başlandığı bildirildi.

WARCRAFT: İKİ DÜNYANIN KARŞILAŞMASI KONUSU

Duncan Jones yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Vikingler dizisinden Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper ve Toby Kebbell yer alıyordu.

Farklı ırkların karşı karşıya geldiği ilk Warcraft filmi, ülkeleri yok olan ork savaşçıların yeni bir koloni kurmasını anlatıyordu. Yapımda Azeroth krallığının eteklerine gelen orklar ve orada bulunan barışçıl halk arasında istemsiz de olsa başlayan bir savaş konu alınıyor. İki dünyayı birleştiren kapı açılıyor, ordulardan birisini yıkım, diğerini ise yok olma ihtimali bekliyor. Haliyle bu iki karşıt gruptan iki kahramanın, ailelerinin ve halklarının kaderini belirleyecek bir yola girmeleri gerekiyor. Irklar çarpışırken ise her iki taraf da savaşın onlara gereken tek cevap olup olmadığını sorgulamaya başlıyor.

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