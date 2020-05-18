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Washington DC Fenerbahçeliler Derneği evsizlere yemek dağıttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.05.2020 08:39 | Son Güncelleme

Washington DC Fenerbahçeliler Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Washington'daki evsizlere yemek ikramında bulundu.

Washington DC Fenerbahçeliler Derneği evsizlere yemek dağıttı

ABD'yi vuran Kobid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimlerden biri olan evsizlere, Washington'daki Türklerden yardım eli uzandı.

Bölgede yaşayan Fenerbahçelilerin kurduğu Washington DC Fenerbahçeliler Derneği, başkentte yer alan Franklin Meydanı'nda 200 kadar evsize yemek dağıttı.

Dernek Başkanı Erhan Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk günden beri kendimize şu soruyu soruyoruz: Birçok insanın evlerinden çıkamadığı şu günlerde bu evsizlere kim yardım edecek? Elbette bu evsizlere yardım eden az sayıda kişi ve kuruluş var ancak böyle bir dönemde biz de üzerimize düşeni yapmak istedik." dedi.

Türk, Türkiye'de geniş bir dayanışma kampanyası başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendilerini her zaman sosyal sorumluluk kampanyalarına teşvik eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan ilham aldıklarını dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90 bini geçtiği ABD'de vaka sayısı ise 1 milyon 500 binin üzerinde seyrediyor.

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