Watford'dan 37 yaşındaki kaleci Ben Foster'a 2 yıllık sözleşme

Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrılarak Watford'a transfer olmuştu.
Foster, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.
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