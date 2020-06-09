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  4. Watford'dan 37 yaşındaki kaleci Ben Foster'a 2 yıllık sözleşme

Watford'dan 37 yaşındaki kaleci Ben Foster'a 2 yıllık sözleşme

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.06.2020 21:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı.

Watford'dan 37 yaşındaki kaleci Ben Foster'a 2 yıllık sözleşme

Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrılarak Watford'a transfer olmuştu.

Foster, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.

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