Watforf - Leciester City maç özeti: 1-1

İngiltere Premier Lig 30’uncu haftasında Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford’a konuk oldu. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, Watford ile 1-1 berabere kaldı. Watford - Leicester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Vicarage Road’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90’ıncı dakikada Ben Chilwell’in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford’da 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.
Watford: Ben Foster, Craig Dawson, Adam Masina, Kiko, Kabasele, Doucoure, Will Hughes, İsmaila Sarr, Capoue, Pereyra, Troy Deeney
Leicester City: Kasper Schmeichel, James Justin,Ben Chilwell, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Tielemans, Maddison, Albrigton, Harvey Barnes, Ndidi, Jamie Vardy
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