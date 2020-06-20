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Watforf - Leciester City maç özeti: 1-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı. Leicester 90'da Ben Chilwell ile öne geçerken, Craig Dawson uzatmada takımına 1 puanı getiren isim oldu. Watford - Leicester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Watforf - Leciester City maç özeti: 1-1

İngiltere Premier Lig 30’uncu haftasında Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford’a konuk oldu. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, Watford ile 1-1 berabere kaldı. Watford - Leicester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Vicarage Road’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90’ıncı dakikada Ben Chilwell’in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford’da 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

MAÇIN İLK 11'LER:

Watford: Ben Foster, Craig Dawson, Adam Masina, Kiko, Kabasele, Doucoure, Will Hughes, İsmaila Sarr, Capoue, Pereyra, Troy Deeney

Leicester City: Kasper Schmeichel, James Justin,Ben Chilwell, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Tielemans, Maddison, Albrigton, Harvey Barnes, Ndidi, Jamie Vardy

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