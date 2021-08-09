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Wayne Rooney'den Galatasaray açıklaması: İlk kez duydum

09.08.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County Teknik Direktörü Wayne Rooney, Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Kamil Jozwiak için açıklamalarda bulundu.

Wayne Rooney'den Galatasaray açıklaması: İlk kez duydum

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Kamil Jozwiak için kulübü Derbi County'nin teknik direktörü Wayne Rooney'den açıklama geldi.

İngiliz teknik adam, oyuncusunun ayrılığını istemediğini kaydederken, "Takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Lech Poznan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi bu transfere onay verdi. Jozwiak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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