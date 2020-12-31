SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti

Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 31.12.2020 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo için attığı tweet, Türkiye'de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu.

Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

UEFA'nın sloganlarından olan "No To Racism. Respect" (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı. Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın ilk yarısındaki olay sonrasında turuncu-lacivertli futbolcular yaşananlara tepki göstermiş ve soyunma odasına gitmişti. Medipol Başakşehir takımı, ırkçı söylemlere tepki için o gün karşılaşmaya çıkmamıştı. Mücadele bir gün sonra yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Göksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaretGöksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaret
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti
Webo için atılan tweet tarihe geçti
Göksel Gümüşdağ ve Mustafa Eröğüt'ten Skrtel'e ziyaret
Göksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaret
PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!
PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!
Martin Skrtel ameliyat edildi
Martin Skrtel ameliyat edildi
Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı
Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı
Skrtel’in aşil tendonu koptu
Skrtel’in aşil tendonu koptu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.