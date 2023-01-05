Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak, var mı? Netflix Wednesday 2. sezon yayınlanacak mı?

Wednesday adlı Amerikan yapımı internet dizisi; reşit olma, doğaüstü, korku komedisi türlerini ele alıyor. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin başrolünde Jenna Ortega yer almakta. Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirilen Wednesday 16 Kasım 2022'de gösterime girdi ve 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Peki, Wednesday 2. sezon gelecek mi?
Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday'ın 2. sezonunun olup olmayacağu şuanda bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
Dizinin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Tim Burton oturuyor. Dizide gotik bir akademide okuyan Wednesday hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşıyor.
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
Dizide Wednesday'in annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta-Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán yer alıyor.
Wednesday Addams - Jenna Ortega
Enid Sinclair - Emma Myer
Xavier Thorpe - Percy Hynes White
Tyler Galpin - Hunter Doohan
Bianca Barclay - Joy Sunday
Ajax - Georgie Farmer
Eugene - Moosa Mostafa
Larissa Weems - Gwendoline Christie