MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezon tarihi belli mi?

Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezon tarihi belli mi?

19.01.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wednesday 2. sezon merak ediliyor. Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'ın ilk sezonunu tamamlayanlar yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Addams ailesinin günümüze taşındığı dizi, 2022’de en çok izlenen ikinci dizi olmayı başarmıştı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezon tarihi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezon tarihi belli mi?

Dijital yayın platformu Netflix’te ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan Wednesday'ın ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk sezonu tamamlayanlar Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Wednesday yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday 2. sezonun olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Wednesday 2

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

Wednesday 33

WEDNESDAY OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dizide Wednesday'in annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta-Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán yer alıyor.

Wednesday Addams - Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu uyarlama mı?Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu uyarlama mı?
İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı! 'Pantolon nerede?'İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı! 'Pantolon nerede?'
Survivor 2023’te şoke eden eleme! Herkesin sevdiği ünlü isim elendiSurvivor 2023’te şoke eden eleme! Herkesin sevdiği ünlü isim elendi
Anahtar Kelimeler:
Wednesday dizisi wednesday addams Oyuncu petrol fiyatları petrol varil turu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

'Babam' dedi, katil çıktı! İfadesine ulaşıldı: Evlenmek için tanımak istedim ancak...

'Babam' dedi, katil çıktı! İfadesine ulaşıldı: Evlenmek için tanımak istedim ancak...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.