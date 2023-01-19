Dijital yayın platformu Netflix’te ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan Wednesday'ın ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk sezonu tamamlayanlar Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Wednesday yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...
Wednesday 2. sezonun olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
Dizide Wednesday'in annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta-Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán yer alıyor.
Wednesday Addams - Jenna Ortega
Enid Sinclair - Emma Myer
Xavier Thorpe - Percy Hynes White
Tyler Galpin - Hunter Doohan
Bianca Barclay - Joy Sunday
Ajax - Georgie Farmer
Eugene - Moosa Mostafa
Larissa Weems - Gwendoline Christie