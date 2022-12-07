Wednesday 2. sezon olacak mı? Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Milyonlar bu diziyi konuşuyor

Netflix'in son günlerdeki Wednesday'ı herkesin dilindi. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizinin ilk sezonunu izleyenler 2. yeni sezon ne zaman sorularını araştırmaya başladılar bile. Wednesday 93 ülkenin tamamında İlk 10'a girdi ve 83 ülkede 1 numara oldu. Netflix'in Addams Ailesi'nin kızına odaklandığı dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluştu...

WEDNESDAY 2. SEZON OLACAK MI?

Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday'ın 2. sezonunun olup olmayacağu şuanda bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Dizinin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Tim Burton oturuyor. Dizide gotik bir akademide okuyan Wednesday hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşıyor.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Wednesday'in annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta-Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán yer alıyor.

Wednesday Addams - Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie



