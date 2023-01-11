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  4. Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak pozları ortaya çıktı! Hayranları şokta

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak pozları ortaya çıktı! Hayranları şokta

11.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te izlenme rekorları kıran Wednesday dizisinde fırtınalar estiren Emma Myers'ın çıplak pozları magazin camiasını şaşkına çevirdi.

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak pozları ortaya çıktı! Hayranları şokta

Tüm dünyada büyük izlenme oranlarına ulaşan Wednesday dizisinde Enid karakterini canlandıran ABD'li yıldız Emma Myers'ın çıplak kareleri ortaya çıktı.

2002 yılında ABD'de doğan Emma Myers, The Glades dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Sonrasında The Baker and The Beauty, Dead of Night ve A Taste of Christmas gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Şimdilerde Wednesday dizisi ile adından söz ettiren yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Kendine has tarzıyla dikkat çeken Emma Myers'ın çıplak pozları hayranlarını şaşkına çevirdi.

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Bazı karelerde tamamen çıplak poz veren Emma Myers'in bu pozları kimin için verdiğine dair bir yanıt henüz bulunamadı.

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen sarsılmaz bir ün yakalayan Emma Myers'in hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Wednesday'in yıldızı Emma Myers'in çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

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