MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wednesday yıldızı Jenna Ortega gecelikli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Wednesday yıldızı Jenna Ortega gecelikli pozuyla beğeni butonunu çökertti

30.01.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wednesday dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Jenna Ortega, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. ABD'li güzel ev haline ''Melek yüzüm ve ben'' notunu düştü.

Wednesday yıldızı Jenna Ortega gecelikli pozuyla beğeni butonunu çökertti

2013 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapan Jenna Ortega, son dönemlerde Wednesday dizisiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada da aktif olan yıldız, son paylaşımıyla nefes kesti.

Wednesday yıldızı Jenna Ortega sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

Jenna Ortega'nın gecelikli pozuna kısa sürede 8 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Instagram'da 40 milyona yakın takipçisi bulunan Jenna Ortega, hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

Wednesday yıldızı Jenna Ortega sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

Meksika asıllı bir ailenin kızı olan Jenna Ortega, Kaliforniya'da doğup büyüdü.

Wednesday yıldızı Jenna Ortega sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

Ruhlar Bölgesi, Bebek Bakıcısı, Çığlık, Prenses Elena ve You gibi yapımlarda rol aldı.

Wednesday yıldızı Jenna Ortega sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

Wednesday yıldızı Jenna Ortega sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gecelerde göğüs ucunu gizlemedi!Gecelerde göğüs ucunu gizlemedi!
2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor
Anahtar Kelimeler:
jenna ortega Oyuncu petrol fiyatları ele aktan

En Çok Okunan Haberler

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.