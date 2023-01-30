Wednesday yıldızı Jenna Ortega gecelikli pozuyla beğeni butonunu çökertti

2013 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapan Jenna Ortega, son dönemlerde Wednesday dizisiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada da aktif olan yıldız, son paylaşımıyla nefes kesti.

Jenna Ortega'nın gecelikli pozuna kısa sürede 8 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Instagram'da 40 milyona yakın takipçisi bulunan Jenna Ortega, hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

Meksika asıllı bir ailenin kızı olan Jenna Ortega, Kaliforniya'da doğup büyüdü.

Ruhlar Bölgesi, Bebek Bakıcısı, Çığlık, Prenses Elena ve You gibi yapımlarda rol aldı.



