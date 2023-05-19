Weghorst yeniden Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi taraftarı bir hayli şaşırttı...

Weghorst'un Manchester United kariyeri sezon sonunda bitiyor. Gol yollarındaki yetersiz performansı nedeniyle takımdan ayrılacak Hollandalı oyuncunun rotası yeniden Süper Lig olabilir.
Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş yeniden Weghorst için devreye girdi. Aboubakar'ın kadroda olmasına rağmen yine de Weghorst için vites arttıran siyah-beyazlılar taraftarını şaşırttı.
Gelecek sezon Burnley ile Premier Lig'de mücadele etmesi beklenmeyen Weghorst'un yeniden Beşiktaş'a dönmek istediği ve maaşında indirim yapmaya hazır olduğu iddia edildi.