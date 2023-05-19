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Weghorst yeniden Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi taraftarı bir hayli şaşırttı...

19.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından Manchester United'a kiralanan Weghorst, sezon sonunda takımı Burnley'e geri dönüyor. Manchester United formasıyla istenilen performansı sahaya yansıtamayan Weghorst için Süper Lig ihtimali yeniden canlandı.

Weghorst yeniden Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi taraftarı bir hayli şaşırttı...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Weghorst'un Manchester United kariyeri sezon sonunda bitiyor. Gol yollarındaki yetersiz performansı nedeniyle takımdan ayrılacak Hollandalı oyuncunun rotası yeniden Süper Lig olabilir.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ, HERKES ŞAŞIRDI

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Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş yeniden Weghorst için devreye girdi. Aboubakar'ın kadroda olmasına rağmen yine de Weghorst için vites arttıran siyah-beyazlılar taraftarını şaşırttı.

WEGHORST DÖNMEK İSTİYOR

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Gelecek sezon Burnley ile Premier Lig'de mücadele etmesi beklenmeyen Weghorst'un yeniden Beşiktaş'a dönmek istediği ve maaşında indirim yapmaya hazır olduğu iddia edildi.


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