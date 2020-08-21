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Welinton, sağlık kontrolünden geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Welinton, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği 31 yaşındaki stoper Welinton, bugün sabah saatlerinde siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti.

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Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(İHA)

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