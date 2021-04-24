SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Wenger: Avrupa Süper Ligi, Premier Lig'i yok ederdi

Wenger: Avrupa Süper Ligi, Premier Lig'i yok ederdi

24.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Wenger, "Bunun arkasındaki mantığı anlayamıyorum, çünkü İngiltere Brexit'e oy verdi ve şimdi bir Süper Lig getirmek istiyorlar. İngilizler en güçlü lige sahip. Süper Lig, Premier Lig'i yüzde 100 yok ederdi" dedi.

Wenger: Avrupa Süper Ligi, Premier Lig'i yok ederdi

İngiliz basınına konuşan FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi'nin ölü doğduğunu vurgulayarak, başarılı olacaklarını bir an bile düşünmediğini ifade etti.

Arsenal ile Premier Lig'de 21 yıl görev yapan ve üç kez lig şampiyonluğu, yedi kez FA Cup şampiyonluğu kazanan Wenger, "Bunun arkasındaki mantığı anlayamıyorum, çünkü İngiltere Brexit'e oy verdi ve şimdi bir Süper Lig getirmek istiyorlar. İngilizler en güçlü lige sahip. Süper Lig, Premier Lig'i yüzde 100 yok ederdi" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig girişiminin hazırlanışından sunumuna kadar amatörce olduğunu belirten Wenger, Süper Lig karşıtı açıklama yapan futbolcuları da tebrik etti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Mourinho'nun yeni adresini açıkladıMourinho'nun yeni adresini açıkladı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
dinlendi yetti gel fenere

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.