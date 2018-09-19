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Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık zaferi yorumladı.

Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık zaferi beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Kariyerini Katar Ligi takımlarından Al Gharafa'da sürdüren Sneijder, Galatasaray taraftarının uzun zamandır bu anı beklediğini ve alınan zaferden dolayı kendisinin de mutlu olduğunu kaydetti.

"GALATASARAY VE TARAFTAR İÇİN MUTLUYUM"

Sneijder açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tarz maçlar, tüm Galatasaray taraftarlarının beklediği anlardır. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde değillerdi. Onların maçını da takip ettim, çok güzel bir maçtı. Kolay bir maç değildi elbette, özellikle ilk yarısı zorlandılar. Onlar için çok mutluyum, taraftar için çok mutluyum, tekrar bu seviyeye geldikleri için. Bundan sonrası zorlu olacaktır ama galibiyetle başlamaları çok iyi oldu" sözlerini kullandı. (SPORX)

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Şampiyonlar Ligi Galatasaray lokomotiv moskova sneijder

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