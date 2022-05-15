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  4. Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau cinsellik itirafıyla gündeme geldi

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau cinsellik itirafıyla gündeme geldi

15.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau cinsellik itirafıyla gündeme geldi. Yolanthe Cabau gençliğinde bir kızla ilişki yaşadığını itiraf etti.

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau cinsellik itirafıyla gündeme geldi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau itirafıyla gündeme geldi.

Oyuncu Yolanthe Cabau, Hollanda basınına çok konuşulacak bir itirafta bulundu. 36 yaşındaki Yolanthe Cabau konuşmasında "İlk ciddi ilişkimi yaşadığımda 13 yaşındaydım. Bu ilişkim beş yıl sürdü" dedi.

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"YILLAR ÖNCE BİR KIZLA İLİŞKİM OLDU"

Çılgın bir cinsel hayatı olmadığını söyleyen Yolanthe Cabau, "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk" diye konuştu.

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