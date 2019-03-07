Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau ayrılma kararı almış, çiftin menajeri de bu gelişmeyi doğrulamıştı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, iddiaların ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Yolanthe Cabau ve iki oğlunun fotoğrafını paylaşan Wesley, “Berbat ettim. Hem de birkaç kez...

Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Mahremiyetimize saygı göstermenizi istiyorum. Henüz ayrılmadık” açıklamasını yaptı.

Hata yaptığını kabul eden Sneijder’ın eşini aldattığı ve ihanet iddialarından dolayı boşanma aşamasına geldikleri, ancak Yolanthe Cabau'nun eşini affettiği söylentileri ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Sneijder, "Biz sadece meşgulüz. Yolanthe Amerika'da. FaceTime aracılığıyla günlük görüşüyoruz" demişti.

2010 yılında evlenen çiftin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından üç kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?