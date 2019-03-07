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Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia

FUTBOL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Hollandalı oyuncu ayrılık haberlerine üzerine bir açıklama yaparken, iddialar ise Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı yönünde...

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau ayrılma kararı almış, çiftin menajeri de bu gelişmeyi doğrulamıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau ayrılma kararı almış, çiftin menajeri de bu gelişmeyi doğrulamıştı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, iddiaların ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, iddiaların ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Yolanthe Cabau ve iki oğlunun fotoğrafını paylaşan Wesley, “Berbat ettim. Hem de birkaç kez...

Yolanthe Cabau ve iki oğlunun fotoğrafını paylaşan Wesley, “Berbat ettim. Hem de birkaç kez...

Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Mahremiyetimize saygı göstermenizi istiyorum. Henüz ayrılmadık” açıklamasını yaptı.

Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Mahremiyetimize saygı göstermenizi istiyorum. Henüz ayrılmadık” açıklamasını yaptı.

Hata yaptığını kabul eden Sneijder’ın eşini aldattığı ve ihanet iddialarından dolayı boşanma aşamasına geldikleri, ancak Yolanthe Cabau'nun eşini affettiği söylentileri ortaya atıldı.

Hata yaptığını kabul eden Sneijder’ın eşini aldattığı ve ihanet iddialarından dolayı boşanma aşamasına geldikleri, ancak Yolanthe Cabau'nun eşini affettiği söylentileri ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Sneijder, "Biz sadece meşgulüz. Yolanthe Amerika'da. FaceTime aracılığıyla günlük görüşüyoruz" demişti.

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Sneijder, "Biz sadece meşgulüz. Yolanthe Amerika'da. FaceTime aracılığıyla günlük görüşüyoruz" demişti.

2010 yılında evlenen çiftin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

2010 yılında evlenen çiftin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından üç kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.

Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından üç kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu aldattı mı?
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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder yolanthe cabau Galatasaray

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