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West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun gol attığı maçta 4 golle kazandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 18:37
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İngiltere Championship'te West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun bir gol attığı maçta Huddersfield Town'ı 4-1 yendi.

West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun gol attığı maçta 4 golle kazandı

John Smith's Stadı'nda oynanan 37. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Karşılaşmada 90 dakika görev alan Okay Yokuşlu, 66. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezon ligde 36. maçına çıkan Okay, rakip fileleri ilk kez havalandırdı.

Konuk ekibin diğer gollerini, 51 ve 73. dakikalarda Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley attı. Huddersfield Town'ın tek golü ise 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 63 yapan West Bromwich Albion, 5. sırada yer aldı. Düşme hattından kurtulamayan Huddersfield Town ise 38 puanla 22. basamakta kaldı.

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