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West Bromwich, Galatasaray'dan Diagne'yi kiraladı

28.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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West Bromwich, Galatasaray'dan Diagne'yi kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray'dan golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, satın alma opsiyonunu da elinde bulundururken, Diagne'nin performansı doğrultusunda sezon sonunda Galatasaray'la pazarlığa oturacak.

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren ve geride kalan 20 maçta topladığı 11 puanla düşme hattında yer alan West Bromwich Albion, Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yıldız golcüyle ve Galatasaray ile sezon sonuna kadar anlaşan İngiliz temsilcisi, bu futbolcunun satın alma opsiyonunu da elinde tutuyor. West Bromwich, ligin kalanında forma giyecek olan Diagne'nin sezon sonuna kadar göstereceği performans doğrultusunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

2 yıl önce devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, geçtiğimiz yıl kiralık olarak Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. Sezon başında takıma geri dönen golcü oyuncu, ilk yarıda forma giydiği 19 resmi maçta 11 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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