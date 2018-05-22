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West Ham'da Manuel Pellegrini dönemi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Şilili dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini, David Moyes'u gönderen West Ham United'la anlaşma sağladı.

West Ham'da Manuel Pellegrini dönemi

Manuel Pellegrini'nin takımın başına geçtiğini West Ham United kulübü de resmi internet sitesinden açıkladı. Slaven Bilic'in ardından David Moyes'la da beklenen çıkışı yapamayan İngiliz ekibi, tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Manuel Pellegrini west ham united Premier Lig

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