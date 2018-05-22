West Ham'da Manuel Pellegrini dönemi

Manuel Pellegrini'nin takımın başına geçtiğini West Ham United kulübü de resmi internet sitesinden açıkladı. Slaven Bilic'in ardından David Moyes'la da beklenen çıkışı yapamayan İngiliz ekibi, tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı
Yuto Nagatomo'nun Inter mesajı sosyal medyayı salladı!
Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı
Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı
Janssen'in durumu belli oldu
Marouane Fellaini resmen açıklandı
Fenerbahçe'de büyük sürpriz
Demba Ba Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeye geldi
TT Stadyumu'nda Selçuk Şahin anonsu!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum