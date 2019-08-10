West Ham United 0 - 5 Manchester City

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.
İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.
Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90+1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.
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