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West Ham United 0 - 5 Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında West Ham United ile son şampiyon Manchester City karşı karşıya geldi. Olympic Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 5-0'lık skorla kazandı.

West Ham United 0 - 5 Manchester City

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90+1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City west ham united

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