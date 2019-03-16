West Ham United 4 - 3 Huddersfield Town

Karşılaşmaya etkili başlayan West Ham, 15. dakikada Mark Noble'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tam bir Huddersfield Town fırtınası vardı. Konuk ekip 17'de Juninho Bacuna, 30 ve 65'da Karlan Ahearne-Grant ile 3 gol buldu ve skor 3-1'e geldi.

1-0'lık üstünlükten 2 farklı yenik duruma geçen West Ham müthiş bir reaksiyon göstererek maçı çevirmeyi başardı. Londra ekibi 75'te Angelo Ogbonna, 84 ve 90+2'de Chicharito'nun golleriyle skoru 4-3'e getirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve West Ham müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla West Ham puanını 42'ye yükseltirken, Huddersfield 14 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Burnley 1 - 2 Leicester City

Bournemouth 2 - 2 Newcastle United



