West Ham United 4 - 3 Huddersfield Town

Karşılaşmaya etkili başlayan West Ham, 15. dakikada Mark Noble'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tam bir Huddersfield Town fırtınası vardı. Konuk ekip 17'de Juninho Bacuna, 30 ve 65'da Karlan Ahearne-Grant ile 3 gol buldu ve skor 3-1'e geldi.
1-0'lık üstünlükten 2 farklı yenik duruma geçen West Ham müthiş bir reaksiyon göstererek maçı çevirmeyi başardı. Londra ekibi 75'te Angelo Ogbonna, 84 ve 90+2'de Chicharito'nun golleriyle skoru 4-3'e getirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve West Ham müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla West Ham puanını 42'ye yükseltirken, Huddersfield 14 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Burnley 1 - 2 Leicester City
Bournemouth 2 - 2 Newcastle United
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