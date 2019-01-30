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West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.01.2019 21:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.

West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu transfer etti

İngiliz ekibi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mesaque Dju, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz'in kadrosunda yer almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Mesaque Dju west ham united Benfica

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