West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu transfer etti

İngiliz ekibi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mesaque Dju, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz'in kadrosunda yer almıştı.
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