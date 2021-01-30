West Ham United, Lingard'ı kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak West Ham United forması giyeceği belirtildi.

Bu sezon Manchester United'da sadece bir Federasyon Kupası ve iki Lig Kupası maçında görev alabilen Lingard, West Ham United'da daha fazla maça çıkarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak İngiltere Milli Takımı'nın kadrosuna girebilmeyi amaçlıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda 24 maçta 4 gole imza atan Lingard, 6 sezondur formasını giydiği Manchester United'da ise 210 karşılaşmada 33 kez ağları sarstı.

KAYNAK: DHA

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