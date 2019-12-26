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  4. West Ham United'tan Ozan Tufan'a 30 milyon Euro

West Ham United'tan Ozan Tufan'a 30 milyon Euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.12.2019 09:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve milli takım formasıyla bu sezon harikalar yaratan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi West Ham United’ın transfer listesine girdi. İngilizler bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Bu sezon F.Bahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan, kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. İngiliz basını, West Ham United’ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağını iddia etti.

19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United’a kaptırmak üzere olan West Ham’ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Ada basını bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

(GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Premier Lig west ham united

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