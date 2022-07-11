MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Western filmlerinin efsane ismi LQ Jones hayatını kaybetti

Western filmlerinin efsane ismi LQ Jones hayatını kaybetti

11.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü western filmleri oyuncusu LQ Jones 94 yaşında hayatını kaybetti.

Western filmlerinin efsane ismi LQ Jones hayatını kaybetti

Western filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve yönetmen LQ James, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyuncu onlarca western filminde rol alan oyuncunun en dikkat çeken yapımı ‘The Wild Bunch and Hang'Em High’ olmuştu. Oyuncunun ölüm haberini torunu Erte deGarces duyurdu.

avalon-0546936644

Efsane oyuncunun Hollywood'daki evinde doğal nedenlerden dolayı öldüğü ve ailesinin yanı başında olduğu belirtildi. 1927 yılında Teksas'ta dünyaya gelen Jones, sinema ve televizyon oyuncusu olarak tanınıyordu. Ünlü oyuncu ilk olarak 1955 yapımı Battle Cry filminde oynadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz elbise tercihi olay oldu! Verdiği pozla Instagram'ı yaktı...Sütyensiz elbise tercihi olay oldu! Verdiği pozla Instagram'ı yaktı...
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödediİfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan onursal vatandaşlık verdi

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan onursal vatandaşlık verdi

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.