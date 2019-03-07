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Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...

ALMANYA HABERLERİ  | 07.03.2019 19:00 | Son Güncelleme

Bayern Münih'le sezon sonu yollarını ayıracak olan ve adı bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Franck Ribery konusunda bomba bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcuyla resmi bir görüşmenin gerçekleştiği açıklandı.

Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...

MYNET.COM | Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak olan Frack Ribery için çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

Alman ekibinin eski yıldızı ve şu an Avustralya Ligi ekiplerinden Western Sydney Wanderers'ı çalıştıran Markus Babbel, ülke basınına yaptığı açıklamada Franck Ribery'ye teklif yaptığını söyledi.

Ribery'ye yaptığı teklifin detaylarını anlatan Babbel, "Onunla iletişim halindeyim. Franck'a 'Eğer çok para kazanmak istiyorsan Katar'a transfer olabilirsin ancak bir rock yıldızı olmak istiyorsan Avustralya'ya gelmelisin' dedim" dedi.

Fransız yıldızın henüz karar vermediğini belirten Alman teknik adam, "Henüz bir karar vermedi ancak ben Ribery'nin buraya geleceğine inanmıyorum. Burası onun için gerçekçi bir hedef değil. Daha ileriye adım atmak isiyor. Ben de onu 100 yıl boyunca bekleyemem. Onun gibi bir oyuncuyu transfer etme ihtimalimiz %1. Biz de o ihtimalin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Franck Ribery'nin adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyordu.

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