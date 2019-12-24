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WhatsApp artık internetinizi sömürmeyecek!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

WhatsApp iOS ve Android uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkartılan yeni bilgilere göre WhatsApp’a 2 yeni özellik gelecek. WhatsApp’a gelecek özelliklerden birisi ise zayıf ağ bağlantısı olduğunda deyim yerindeyse hayat kurtaracak.

WhatsApp artık internetinizi sömürmeyecek!

WhatsApp yaptığı düzenli güncellemeler ile kullanıcılarının her daim güncel özelliklerden faydalanmasını istiyor ve bu yönde çalışmalar yürütüyor. Daha önce WhatsApp dark mode’un geleceğini açıklayan WhatsApp, şimdi ise WhatsApp internetin çekmediği zamanlarda WhatsApp kullanmak zorunda kalanların derdine derman olacak 2 yeni özelliğini uygulamasına eklemeyi hazırlanıyor.

KİŞİ ENTEGRASYONU İLE WHATSAPP’TA PAYLAŞIM KOLAYLAŞACAK

WABetaInfo’nun WhatsApp iOS uygulaması WhatsApp 2.20.10 sürümünde keşfettiği 2 yeni özellikten ilki ‘Kişi Entegrasyonu’. Bu özellik sayesinde iOS 13 ile birlikte değişen paylaşım ekranında WhatsApp kişileri ve grupları daha detaylı olarak yer alacak. Böylece, Instagram’da karşılaştığınız komik bir fotoğrafı ya da CZN Burak’ın yeni bol gülümsemeli soğan doğrama videosunu hızlı bir şekilde istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Gelelim WhatsApp’a gelecek asıl önemli özelliğe.

WHATSAPP’A DÜŞÜK VERİ MODU GELİYOR

WhatsApp’a gelecek özelliklerden sonuncusu ve bizce en önemlisi ise düşük veri modu. Bu mod sayesinde kullanıcılar, internetin pek iyi çekmediği bir alanda ise WhatsApp, kişilerden ve gruplardan gelen medyaları ve sesleri indirmeyi kesecek. Böylece sadece yazılı iletişime izin verecek olan WhatsApp, bağlantıyı sadece yazılı iletişim için sabit tutacak, ağ bağlantısına ekstra bir indirme yükü bindirmeyecek. Acil durumların yaşandığı, acil bir cevabın gerektiği ve internetin az çektiği yerlerde bu özellik hayli işe yarayabilir.

WHATSAPP İOS GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp’ın yeni güncellemesi şimdilik beta sürecinde. Ancak WhatsApp’ın sıradaki iOS güncellemesi ile birlikte 2 yeni özelliği de kullanıcılara sunması bekleniyor. Android kullanıcıları ise sakın üzülmesin, zira iOS’a gelecek güncellemenin hemen ardından 2 yeni özelliğin Android tarafına da yayınlanması çok zaman almayacaktır.

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