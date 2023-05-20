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Wilfried Zaha, Fenerbahçe'den dünyaları istedi! Bonservisini elinde bulunduran yıldız oyuncunun menajeri yönetimi şaşırttı

20.05.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Wilfried Zaha ile masaya oturan sarı-lacivertliler büyük aşama kaydetmişti. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Wilfried Zaha'nın menajeri Fenerbahçe-Trabzonspor maçını locadan seyretmişti. Fenerbahçe ile konuşan Zaha'nın menajerinin istekleri dudak uçuklattı.

Wilfried Zaha, Fenerbahçe'den dünyaları istedi! Bonservisini elinde bulunduran yıldız oyuncunun menajeri yönetimi şaşırttı
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Crystal Palace
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Wilfried Zaha’nın temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşüp, oyuncunun taleplerini iletti ve İstanbul’dan ayrıldı. Fenerbahçe, Zaha’ya kısa süre içinde geri dönüş yapacak.

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, takımının önerdiği yeni sözleşme teklifini reddetti. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini duyuran yıldız oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro civarında. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

ŞOK TALEP: 9 MİLYON POUND İMZA PARASI İSTİYOR

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Palace'ın, haftalık 130 bin Pound verdiği futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon pound istedi. Bonservisini elinde bulunduran Zaha, bu olayı da kullanarak 9 milyon euro imza parası istedi. Sarı-lacivertli kulüp ise bu talep karşısında şaştı ve düşünmek için süre istedi.


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