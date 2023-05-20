Wilfried Zaha, Fenerbahçe'den dünyaları istedi! Bonservisini elinde bulunduran yıldız oyuncunun menajeri yönetimi şaşırttı

Wilfried Zaha’nın temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşüp, oyuncunun taleplerini iletti ve İstanbul’dan ayrıldı. Fenerbahçe, Zaha’ya kısa süre içinde geri dönüş yapacak.

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, takımının önerdiği yeni sözleşme teklifini reddetti. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini duyuran yıldız oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro civarında. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

ŞOK TALEP: 9 MİLYON POUND İMZA PARASI İSTİYOR

Palace'ın, haftalık 130 bin Pound verdiği futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon pound istedi. Bonservisini elinde bulunduran Zaha, bu olayı da kullanarak 9 milyon euro imza parası istedi. Sarı-lacivertli kulüp ise bu talep karşısında şaştı ve düşünmek için süre istedi.



