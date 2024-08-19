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Wilfried Zaha, Galatasaray taraftarıyla bağlarını tamamen koparttı! ''Yüzüme meşale attılar, çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.08.2024 10:43
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Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan ve İngiliz takımlarıyla transfer görüşmeleri yapan Zaha'dan açıklamalar geldi. Galatasaray'ın oynadığı son maçta da kadroda olmayan Zaha'nın transfer görüşmeleri yaptığı için olmadığını Okan Buruk açıklamıştı.

Wilfried Zaha, Galatasaray taraftarıyla bağlarını tamamen koparttı! ''Yüzüme meşale attılar, çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı"
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlarla arasındaki bağı iyiden iyiye koparttı. Galatasaraylı taraftarların kendisine meşale fırlattığını iddia eden Zaha'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ÇEKİLMESEYDİM YÜZÜMDE İZ KALACAKTI"

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Wilfried Zaha, "Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki "Seni seviyoruz." açıklamasında bulundu.

"NEDEN OYNAMADIĞIMI MERAK EDİYORSANIZ..."

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Wilfried Zaha, "Eğer neden oynamadığımı merak ediyorsanız bunu yöneticilere sorun. Ben bu konularda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." ifadelerini kullandı.

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galatasaray zaha
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