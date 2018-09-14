Yıldız futbolcuya taciz suçlaması!

Portekizli milli orta saha oyuncusu William Carvalho, taciz iddialarıyla ülkesinde gündeme oturdu.

Maria isimli Portekizli bir kadın, Lizbon'da William Carvalho tarafından tacize uğradığını iddia edildi. Correio da Manha'ya konuşan Maria, "Bir gece kulübünde arkadaşımla dans ediyordum. Yanıma geldi ve sertçe göğüslerime dokundu. Sonra arkadaşım bağırdı. Kavga çıktı. 'Ben William Carvalho'yum' dedi. İster William Carvalho olsun, ister Papa, böyle bir şey yapamaz." dedi.

Yine aynı gazeteye konuşan William Carvalho, "Tüm bunlar yalan. Böyle şeyler olmadı. Avukatım konuyla ilgilenecek." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

