Yıldız futbolcuya taciz suçlaması!

Portekizli milli orta saha oyuncusu William Carvalho, taciz iddialarıyla ülkesinde gündeme oturdu.
Maria isimli Portekizli bir kadın, Lizbon'da William Carvalho tarafından tacize uğradığını iddia edildi. Correio da Manha'ya konuşan Maria, "Bir gece kulübünde arkadaşımla dans ediyordum. Yanıma geldi ve sertçe göğüslerime dokundu. Sonra arkadaşım bağırdı. Kavga çıktı. 'Ben William Carvalho'yum' dedi. İster William Carvalho olsun, ister Papa, böyle bir şey yapamaz." dedi.
Yine aynı gazeteye konuşan William Carvalho, "Tüm bunlar yalan. Böyle şeyler olmadı. Avukatım konuyla ilgilenecek." açıklamasını yaptı.
(Sporx)
Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu
Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor
Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası
Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi
Bafetimbi Gomis: Giderken oğlum ağladı
Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!
Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum