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Yıldız futbolcuya taciz suçlaması!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

William Carvalho'ya taciz şoku! Betis'te forma giyen Portekizli Milli futbolcu William Carvalho'nun Lizbon'da bir gece kulübünde bir kadını taciz ettiği öne sürüldü.

Yıldız futbolcuya taciz suçlaması!

Portekizli milli orta saha oyuncusu William Carvalho, taciz iddialarıyla ülkesinde gündeme oturdu.

Maria isimli Portekizli bir kadın, Lizbon'da William Carvalho tarafından tacize uğradığını iddia edildi. Correio da Manha'ya konuşan Maria, "Bir gece kulübünde arkadaşımla dans ediyordum. Yanıma geldi ve sertçe göğüslerime dokundu. Sonra arkadaşım bağırdı. Kavga çıktı. 'Ben William Carvalho'yum' dedi. İster William Carvalho olsun, ister Papa, böyle bir şey yapamaz." dedi.

Yine aynı gazeteye konuşan William Carvalho, "Tüm bunlar yalan. Böyle şeyler olmadı. Avukatım konuyla ilgilenecek." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
real betis William Carvalho

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