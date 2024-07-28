Wilma Elles motosikletiyle kaza yaptı! Yaralı halde paylaştı

“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Üçüncü çocuğu Tiara Manolya’yı Ekim 2023’te dünyaya getiren oyuncu son paylaşımında kaza yaptığını duyurdu.
Motoruyla kaza yapan ve yaralanan Wilma Elles yaralı halde hemen video çekip paylaştı.
Elles yeni motor aldıklarını söyleyip yaralandığını dile getirdi. Oyuncu daha sonra ise hastanede soluğu aldı.
"Çok şükür ki ucuz atlattık" diyen oyuncu "Kask takmayı unutmayın" dedi.