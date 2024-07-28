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  4. Wilma Elles motosikletiyle kaza yaptı! Yaralı halde paylaştı

Wilma Elles motosikletiyle kaza yaptı! Yaralı halde paylaştı

28.07.2024 14:09
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 14:09
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2010 yılında Kanal D’de yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisi ile hafızalara kazınan Wilma Elles motoruyla kaza yaptı. Ayağa kalkamıyorken video çekerek paylaşım yapan Elles "Kask takmayı unutmayın" dedi.

“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Üçüncü çocuğu Tiara Manolya’yı Ekim 2023’te dünyaya getiren oyuncu son paylaşımında kaza yaptığını duyurdu.

Motoruyla kaza yapan ve yaralanan Wilma Elles yaralı halde hemen video çekip paylaştı.

Elles yeni motor aldıklarını söyleyip yaralandığını dile getirdi. Oyuncu daha sonra ise hastanede soluğu aldı.

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"Çok şükür ki ucuz atlattık" diyen oyuncu "Kask takmayı unutmayın" dedi.
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Wilma Elles
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