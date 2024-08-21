Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, ismini değiştirdi! Duyanlar çok şaşırdı

MYNET-“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles son olarak geçtiğimiz gün 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'de sunucu olarak görev yaptı.

YENİ İSMİ ŞAŞIRTTI

Eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de ünlü ismi yalnız bırakmadı. Milliyet'te yer alan habere göre; Elles ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu ve isminin de Mücella olduğunu açıkladı.

'SÖYLEMEYİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Ünlü oyuncunun açıklamaları ise kısa sürede gündem oldu. Elles, şu ifadeleri kullandı:

'İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler.'