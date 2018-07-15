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Wimbledon 2018'de şampiyon Novak Djokovic oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2018 19:08 | Son Güncelleme

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Kevin Anderson'ı 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) yenen Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.

Wimbledon 2018'de şampiyon Novak Djokovic oldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon erkeklerde şampiyon belli oldu.

Finalde Sırp Novak Djokovic ile Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşılaştı. Djokovic, Anderson'u setlerde 6-2, 6-2 ve 7-6 yenerek Wimbledon’da 4. kez şampiyon oldu.

Djokovic, bu turnuvada daha önce 2011, 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken, 2013 yılında ise ikinci olmuştu.

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wimbledon novak djokovic

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