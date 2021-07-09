Wimbledon’da finalin adı: Novak Djokovic – Matteo Berrettini

Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da erkekler finalinin adı Novak Djokovic-Matteo Berrettini oldu.

Yarı finalde Hubert Hurkacz’ı 3-1 mağlup eden Matteo Berrettini, adını finale yazdırıp İtalya’ya tenis tarihinde bir ilki yaşattı. 25 yaşındaki raket, Wimbledon’da finale yükselen ilk İtalyan olmayı başardı.

Yarı finalin diğer ayağında Novak Djokovic ile Denis Shapovalov karşılaştı. Dünyanın 1 numarası, Kanadalı rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi.

İlk setin galibini tie-break belirledi. 3. oyunda rakibinin setini kıran Shapovalov, 10. oyuna kadar koruduğu avantajını seti kazanmak için çıktığı oyunda servisini kırdırdı. Djokovic 5-5’lik eşitlikten sonra tie-break’i kazanarak ilk seti 7-6 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette de çok büyük çekişme vardı. Başa baş geçen mücadelenin 11. oyunda Djokovic, rakibinin setini kırıp 12. oyunda hata yapmadı ve seti 7-5 kazanıp durumu 2-0’a getirdi.

İzleyenlere seyir zevki veren çekişme üçüncü sette devam etti. 11. oyunda Shapovalov’un çift hatası Djokovic’e break şansı verdi ve Sırp raket 6-5 öne geçip, son oyunda servisinde hata yapmarak seti 7-5, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

20. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

Modern tenis dünyasının en iyi üç ismi olan Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer arasında geçen büyük çekişmede Sırp raket Grand Slam zaferlerini eşitlemek istiyor.

34 yaşındaki Djokovic, daha önce 5 kez kazandığı Wimbledon’ı 6. kez kazanırsa Nadal ve Federer’in 20’şer kez kazandığı Grand Slam zaferlerine ortak olacak.

Pazar günü Berrettini ile oynayacağı finali kazanması durumunda Novak Djokovic, sezonun 3. Grand Slam şampiyonluğunu yaşayacak.

