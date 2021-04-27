SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Wimbledon'da ''Middle Sunday'' geleneğinden vazgeçiliyor

Wimbledon'da ''Middle Sunday'' geleneğinden vazgeçiliyor

27.04.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda iki haftalık programın ortasındaki pazar günü maç oynanmaması geleneği kaldırılacak.

Wimbledon'da ''Middle Sunday'' geleneğinden vazgeçiliyor

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda iki haftalık programın ortasındaki pazar günü maç oynanmaması geleneği, 2022'den itibaren terk edilecek.

En büyük dört tenis turnuvası arasında yer alan ve kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip Wimbledon, bir geleneğinden vazgeçiyor.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, merkez kortun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2022'den itibaren "Middle Sunday" olarak bilinen gün, tatil olmayacak. Böylece maç oynanan gün sayısı, 13'ten 14'e yükselecek.

1877'den bu yana her yıl temmuz ayında düzenlenen iki haftalık turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün karşılaşma yapılmıyordu.

Kural, yağmurun maç programını sıkıştırması yüzünden sadece 1991, 1997, 2004 ve 2016'da esnetilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa ikincisi olduMilli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa ikincisi oldu
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.