Wimbledon'da para ödülü artırıldı

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yılki turnuvada dağıtılacak toplam para ödülünün yüzde 11,8 artışla 38 milyon sterline yükseltildiği kaydedildi. Çim zeminde oynanan turnuvada erkek ve kadınlarda şampiyon olan tenisçiler ise 2,35 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
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