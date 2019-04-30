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Wimbledon'da para ödülü artırıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da toplam para ödülü yüzde 11,8 artırıldı.

Wimbledon'da para ödülü artırıldı

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yılki turnuvada dağıtılacak toplam para ödülünün yüzde 11,8 artışla 38 milyon sterline yükseltildiği kaydedildi. Çim zeminde oynanan turnuvada erkek ve kadınlarda şampiyon olan tenisçiler ise 2,35 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
wimbledon tenis turnuvası çim Tenis

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