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Wimbledon şampiyonu Yankı Erel İstanbul'a geldi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Wimbledon gençler kategorisinde şampiyon olan milli tenisçi Yankı Erel, “Son puana kadar savaştık çok mutluyum” diye konuştu.

Wimbledon şampiyonu Yankı Erel İstanbul'a geldi!

Wimbledon Tenis Turnuvası gençler kategorisi çift erkeklerde Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaşan Türk tenisçi Yankı Erel, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Yankı'yı, Türkiye Tenis Federasyonu ve İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü adına İstanbul Tenis İl Temsilcisi Mustafa Er, Avrupa Yakası Tenis Kulübü sporcuları, Enka Spor Kulübü yöneticileri ve İTESK Tenis Kulübü Başkanı Hakan Yılmaz karşıladı. Yankı Erel'i ailesi de Atatürk Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yankı, şampiyonluğu, takımı ve ailesinin desteğiyle elde ettiğini söyledi.

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Başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden genç tenisçi, şunları aktardı:

"Hak ettiğimi düşünüyorum. Hem takım arkadaşım hem de ben elimizden geleni yaptık. Son puana kadar savaştık ve bunu başardık. Bugüne kadar üç grand slam oynadım ama Wimbledon Tenis Turnuvası hepsinden çok farklıydı. Oranın atmosferi ve organizasyonu çok farklı. Ayrıca çim kort. İkinci kez çimde oynadım, iyi oynadığımı düşünüyorum."

Yankı, havalimanında kendisine destek olmaya gelen kalabalığı beklemediğini de vurgulayarak, yeni hedefinin teklerde bu kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Yankı Erel wimbledon

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