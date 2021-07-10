Wimledon'da tek kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty, şampiyon oldu.

İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan Barty, 6-3 ile öne geçti. İkinci sette Pliskova pes etmedi ve tie break'e götürdüğü seti kazandı. Final setinde Barty baseline'daki güçlü oyunuyla rakibini hataya zorladı ve korttan 2-1 galip ayrıldı.

Kadınlar dünya sıralamasında 1 numarada bulunan Avustralyalı tenisçi, Grand Slam'lerde iki yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Wimbledon'da tek erkekler finali ise yarın. Novak Djokovic ve Matteo Berrettini saat 16'da karşılaşacak.

