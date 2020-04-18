WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

WNBA'in 2020 draftı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda düzenlendi.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip New York Liberty, tercihini Oregon Ducks'ta forma giyen 22 yaşındaki Sabrina Ionescu'dan yana kullandı.
15 Mayıs'ta başlaması planlanan WNBA, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
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