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Wobilimoda Mobilya AVM, İnegöl Mobilya Fuarı’nda büyük ilgi gördü

İHA İHA
09.05.2024 12:08
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İnegöl’ün önde gelen mobilya alışveriş merkezlerinden biri olan Wobilimoda Mobilya AVM, İnegöl Mobilya Fuarı döneminde yoğun ilgi gördü.

Wobilimoda Mobilya AVM, İnegöl Mobilya Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yılmaz, fuar sürecinin dolu dolu geçtiğini belirtirken, AVM’nin 32 bin 157 ziyaretçi ağırladığını dile getirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;
"124 üyemiz, fuar döneminde her zaman olduğu gibi yeni modelleriyle ve çalışmalarıyla ziyaretçilerin karşısına çıktı. Wobilimoda Mobilya AVM, modanın merkezi haline gelmiş durumda. Hem fuar öncesi hem de fuar sürecinde gerçekleştirdiğimiz reklam çalışmaları ve kampanyalarımızla İnegöl mobilyasına değer katmaya devam ediyoruz."

Wobilimoda Mobilya AVM, ziyaretçilerine geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkarken, fuar sürecinde de bu çizgisini başarıyla sürdürdü. İnegöl Mobilya Fuarı’nda sergilenen son trendler ve yenilikler, Wobilimoda’nın ziyaretçileriyle buluşarak alışveriş deneyimini zenginleştirdi.

Wobilimoda Mobilya AVM, gelecek dönemlerde de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

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